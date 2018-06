आज का धनु राशिफल, 29 जून 2018: मनचाहे शख्स से होगी मुलाकात, वित्तीय निर्णय लेने से बचें

दैनिक राशिफल: धनु राशि के जातकों को आज के दिन थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आज आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अनजान या कम परिचीत लोगों पर भरोसा करने से बचें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि दिन में थोड़ा सतर्क होना होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 74% होगा। लव राशिफल: आज आपकी उस शख्स से मुलाकात होगी जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। आपकी उसके साथ ढेर सारी बातें होंगी जिससे आप दोनों अच्छे से एक-दूसरे को समझ पाएंगे। आपको यह रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को आज के दिन वित्तीय मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा। इसके साथ ही किसी कागजात पर उसे अच्छी तरह से पढ़े बिना हस्ताक्षर ना करें। आपके लिए बेहतर होगा कि इस तरह के जरूरी फैसलों को आने वाले दिनों के लिए टाल दें। टैरो राशिफल: आज आप मानसिक रूप से किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं। आपकी यह परेशानी आपके नकारात्मक विचारों की वजह से होगी। इसलिए आप सकारात्मक सोचने का प्रयास करें और गैर-जरूरी बातों पर ध्यान ना दें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज अचानक से आपकी तबीयत कुछ खराब हो सकती है। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर से संपर्क करें और उनके द्वारा बताई गई दवाओं को समय पर लें। इसके साथ ही पौष्टिक आहार लेना शुरू करें और एक्सरसाइज करना ना भूलें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 29, 2018 4:51 am