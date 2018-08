आज का धनु राशिफल, 25 अगस्त 2018: काम का ना लें तनाव, पार्टनर के साथ जाएं घूमने

दैनिक राशिफल: धनु राशि के जातक आज के दिन अपने काम को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे। इससे आप मानसिक रूप से थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। आपको काम को लेकर किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। आपके लिए बेहतर होगा कि अपने काम में दूसरों की मदद लें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: इस राशि के जातकों को अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में नयापन लाने की जरूरत है। रोजमर्रा के कामधाम की वजह से आप दोनों काफी ऊब चुके हैं। इसलिए आपको बाहर घुमने जाने की जरूरत है। आप दोनों कोई फिल्म देखने भी जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: वित्त के लिहाज से आज का दिन उन लोगों के लिए अच्छा है जो नियमीत रूप से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। आज के दिन शेयर मार्केट में किया गया निवेश आपको आगे चलकर बड़ा लाभ दिला सकता है। हालांकि इस कार्य में जल्दबाजी करने से बचना होगा। आपको इसमें किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ले लेनी चाहिए। टैरो राशिफल: आज आप किसी बात को लेकर मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इससे आपको सिरदर्द भी हो सकता है। इसलिए आपको गैर-जरूरी तनाव लेने से बचने की जरूरत है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अत्यधिक मसालेधार चीजें खाने से परहेज करने की जरूरत है। गर्मी को मौसम में इससे आपकी सेहत को काफी नुकसान पहुंच सकता है। आज आपको पेट संबंधी कुछ परेशानियों से भी दो-चार होना पड़ सकता है। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करें और पानी खूब पिएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 25, 2018 4:09 am