आज का धनु राशिफल, 23 जून 2018: यात्रा पर जाने के हैं योग, अजनबी से होंगे प्रभावित

दैनिक राशिफल: धनु राशि के जातक आज के दिन किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी यह यात्रा काम के सिलसिले में हो सकती है। इससे आपको अपना व्यवसाय फैलाने में काफी मदद मिलेगी। ऐसे संकेत हैं कि आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। इससे आपको काफी अच्छा लगेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 71% होगा। लव राशिफल: आज आपको अपने पार्टनर से ढेर सारा प्यार मिलेगा। इससे आप बहुत ही खुश होंगे। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका पार्टनर आपसे कितना ज्यादा प्रेम करता है। इसके साथ ही आपको अपने पार्टनर की महत्ता समझ में आएगी।

वित्त राशिफल: आज के दिन आपको किसी अनजान स्रोत से धन की प्राप्ति हो सकती है। इससे आप बहुत ही खुश होंगे। इस धन से आपके कई रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के दिन आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस दौरान आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने का काम करेंगे। टैरो राशिफल: आज आप किसी अजनबी शख्स से बहुत प्रभावित हो सकते हैं। इस शख्स से आपकी मुलाकात किसी समारोह में हो सकती है। आप उससे कोई महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। यह सलाह आपके जीवन में काफी काम आएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको सकारात्मक सोचने की जरूरत है। आपके नकारात्मक विचारों ने आपको काफी परेशान कर दिया है। आपको गैर-जरूरी बातों पर ध्यान देने से बचना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए और उनसे खूब सारी बातें कीजिए। इससे आपको काफी अच्छा लगेगा।

First Published on June 23, 2018 4:06 am