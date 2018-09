आज का धनु राशिफल, 22 सितंबर 2018: बिगड़ते रिश्तों के ऊपर दें ध्यान, झांसे में आने से बचें

दैनिक राशिफल: धनु राशि के जातकों को अपने बिगड़ते रिश्तों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपका कोई दोस्त आपसे पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहा है। आप अपने दोस्त को मनाने के लिए पहल करें। यदि आपकी गलती हो तो उसे स्वीकार करें और अपने दोस्त से सॉरी बोल दें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर से काफी प्रभावित होंगे। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका पार्टनर काफी प्रतिभाशाली है। आपको उनके होने की महत्ता का अंदाजा लगेगा। आपके पार्टनर की मदद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा।

वित्त राशिफल: इस राशि के विद्यार्थी जातकों को आज के दिन थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आप किसी तरह के झांसे में आने से बचें। ऐसा ना करने पर आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रहे कि सफलता के लिए आपकी मेहनत ही सबसे उपयुक्त रास्ता है। टैरो राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आप यह दिन अपने दोस्तों के साथ बिताएंगे। आपकी अपने दोस्तों से ढेर सारी बातें होंगी। आप सब एक साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस यात्रा में आप सबको बड़ा ही मजा आने वाला है।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोग आज के दिन आलस्य का शिकार हो सकते हैं। आपको इससे बचने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि रात में अच्छी नींद लें। आपको गैर-जरूरी बातों पर ध्यान देने से बचना चाहिए। आप अपनी पसंदीदा फिल्म देंखे। इससे आपका तनाव दूर होगा।

First Published on September 22, 2018 5:18 am