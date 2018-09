आज का धनु राशिफल, 21 सितंबर 2018: कानूनी मामलों में मिलेगी सफलता, शेयर बाजार में करें निवेश

दैनिक राशिफल: धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। इससे आपके घर में खुशियों भरा माहौल रहेगा। हालांकि कुछ लोगों से आपकी झड़प भी हो सकती है। आपको इन चीजों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: आज आपकी किसी अजनबी शख्स से मुलाकात होने वाली है। आप उससे बहुत ही प्रभावित होंगे। इसके साथ ही आप उसके साथ डिनर पर भी जा सकते हैं। आपको सामने वाले शख्स को समझने के लिए और अधिक समय देना चाहिए।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए निवेश के लिहाज से अच्छा है। आज आप शेयर बाजार में निवेश से इतर जमीन-जायदाद में भी निवेश कर सकते हैं। इससे आने वाले दिनों में आपको लाभ होने वाला है। हालांकि निवेश से पहले आपको अच्छी तरह से जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए। निवेश करते समय जल्दबाजी से बचें। टैरो राशिफल: आज आपको माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आपके पेरेंट्स आपकी बात का समर्थन करेंगे। पेरेंट्स के द्वारा आपके नए विचार का स्वागत किया जाएगा। यदि उनसे कोई सलाह मिले तो उसे नजरअंदाज ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इससे सिरदर्द की समस्या भी खड़ी हो सकती है। ऐसे में आपको इसके प्रति पहले से ही सावधान रहने की जरूरत होगी। आपको गैर-जरूरी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप खुद पर भरोसा करें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं।

First Published on September 21, 2018 5:18 am