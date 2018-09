आज का धनु राशिफल, 20 सितंबर 2018: खरीददारी करते समय रहें सावधान, घुटनों में दर्द से मिलेगी राहत

दैनिक राशिफल: धनु राशि के जातकों को आज के दिन ऐसा लगेगा जैसे आपको गलत समझा जा रहा है। आपको लगेगा कि कुछ लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। आप इस बात से बहुत परेशान ना हों। आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। याद रखें कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 69% होगा। लव राशिफल: आज आपकी किसी नए शख्स से मुलाकात होने वाली है। इसके लिए आपको आज घर से बाहर निकलना होगा। आपको किसी समारोह में हिस्सा लेना चाहिए। आप उस शख्स से मिलकर बहुत ही प्रभावित होंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको खरीददारी करते समय काफी सावधान रहना होगा। आप भड़कीले विज्ञापनों के झांसे में ना आएं। आपको किसी जगह पर बड़ी मात्रा में धन लगाने से पहले काफी विचार करना चाहिए। आप लालच में आकर अपनी धनहानि कराने से बचें। टैरो राशिफल: आप आज मानसिक रूप से कुछ पेरशान हो सकते हैं। आपकी यह परेशानी आपके आसपास के लोगों की वजह से होगी। आपको लगेगा कि आपके दोस्त आपको गलत समझ रहे हैं। आप इससे बहुत ज्यादा परेशान ना हों। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के उन लोगों को आज राहत मिलेगी, जिनके घुटनों में दर्द है। आज आपको इस दर्द से राहत मिलने वाली है। आज आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। हालांकि आपको अपनी सेहत के प्रति और अधिक सावधान होने की जरूरत है। आप नियमित रूप से एक्सर्साइज करने की शुरुआत कर दें।

First Published on September 20, 2018 5:54 am