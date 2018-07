आज का धनु राशिफल, 20 जुलाई 2018: घर का माहौल रहेगा खुशनुमा, त्वचा संबंधी हो सकती है परेशानी

दैनिक राशिफल: धनु राशि के जातकों के घर का माहौल आज के दिन काफी अच्छा रहेगा। आज परिवार के लोग एकजुट होंगे। आप लोग आपस में ढेर सारी बातें करेंगे। आपके घर किसी मेहमान का आगमन भी हो सकता है। इससे घर पर काफी खुशियों भरा माहौल रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 83% होगा। लव राशिफल: दांपत्य जीवन में मधुरता लाने की जरूरत है। यदि आप दोनों में किसी बात पर विवाद हो तो उस पर खुलकर बात करें। आप सामने वाले का इंतजार ना करें बल्कि खुद ही इसकी पहल करें। ध्यान दें कि आपके खराब रिश्ते का असर आपके परिवार पर भी पड़ रहा है।

वित्त राशिफल: आज का दिन निवेश करने के लिए अच्छा है। यदि आपने निवेश करने की योजना बनाई है तो आज ऐसा कर सकते हैं। इससे आने वाले दिनों में आपको काफी लाभ होगा। हालांकि आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आप अपने अनुभव से काम लें तो अच्छा होगा। टैरो राशिफल: आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताने की जरूरत है। हो सके तो अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाएं। इससे उन्हें काफी अच्छा लगेगा। आपके बच्चे और भी आपके करीब आएंगे। आप अपने बच्चों का दोस्त बनने का प्रयास करें। इससे वे अपनी बातें आसानी से आप तक रख पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को त्वचा संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको इसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए आप धूप में बाहर निकलने से बचें। इसके साथ ही आपको ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना होगा जिनसे आपको एलर्जी है।

First Published on July 20, 2018 4:12 am