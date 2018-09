आज का धनु राशिफल, 15 सितंबर 2018: कुछ नया करने में लगेगा मन, धन खर्च होने की है संभावना

दैनिक राशिफल: धनु राशि के जातक आज के दिन कुछ नया करना चाहेंगे। आप अपनी पिछली व्यस्त दिनचर्या से काफी ऊब गए हैं। आपको कहीं घूमने के लिए निकल जाना चाहिए। इस यात्रा में आप अपने दोस्तों को शामिल कर सकते हैं। इस यात्रा से आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 82% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर के साथ ढेर सारा क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं। इससे आपको काफी अच्छा लगेगा। आप अपने पार्टनर को कोई प्यारा से गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसे पाकर आपका पार्टनर बहुत ही खुश होगा।

वित्त राशिफल: आज आपका काफी धन खर्च होने वाला है। आप अपने घर के लिए कुछ खरीदारी करने वाले हैं। इस दौरान आपको इसके प्रति सावधान रहना होगा कि गैर-जरूरी चीजों की खरीददारी ना की जाए। इसके साथ ही नई चीजें खरीदने से बेहतर होगा कि पुरानी वस्तुओं की मरम्मत करा ली जाए। टैरो राशिफल: आपके घर में खुशियों से भरा हुआ माहौल होगा। आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। आप अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इससे आपके बच्चों को काफी अच्छा लगेगा और वे आपसे बहुत ही खुश होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होने वाली है। वे लोग जो पिछले कुछ दिनों से अपने पेट को लेकर परेशान थे, आज उन्हें काफी राहत मिलेगी। हालांकि आपको इसे लेकर काफी सावधान रहना होगा। आपको अत्यधिक तला-भूना खाने की आदत को छोड़ना होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 15, 2018 6:02 am