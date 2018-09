आज का धनु राशिफल, 13 सितंबर 2018: क्रोध पर रखें नियंत्रण, धनलाभ की है संभावना

दैनिक राशिफल: धनु राशि के जातकों को आज के दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी की बात बुरी लगे, लेकिन आप उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करें। आपके क्रोध से बात बिगड़ सकती है, जिससे आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसका आपको पश्चाताप भी हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। आप दोनों में ढेर सारी बातें होंगी। आप लोग रात में डिनर पर भी जा सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में और गहराई आएगी। दांपत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऋण आवेदन करने के लिए अच्छा है। यदि आज आप ऐसा करते हैं तो आपको हानि होने की संभावना कम है। आज आपको अपने व्यवसाय का विस्तार करने के बारे में भी विचार करना चाहिए। इससे आपको भविष्य में लाभ हो सकता है। टैरो राशिफल: आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपको धनलाभ की संभावना है। परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा। दांपत्य जीवन में सुख आएंगे। बच्चों का सहयोग मिलेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: धनु राशि के लोगों को आज के दिन सकारात्मक रहने की जरूरत है। यह सकारात्मकता आपको ताकत देगी। इसकी मदद से आप अपने कार्यों को आसानी से निपटा पाएंगे। इसके साथ ही व्यर्थ की चिंता करने से बचें। यदि किसी बात को लेकर परेशान हों तो किसी जानकार से बात करें। खुद को खुश रखने की कोशिश करें।

First Published on September 13, 2018 6:02 am