आज का धनु राशिफल, 2 जून 2018: नकारात्मक सोच से रहें दूर, शुभ रंग है बैंगनी

दैनिक राशिफल: धनु राशि के जातक आज के दिन मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। दरअसल आपको अपनी समस्या किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। वह व्यक्ति आपको कोई महत्वपूर्ण सलाह दे सकता है। इस सलाह को मानकर आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 81% होगा। लव राशिफल: इस राशि के जातक आज के दिन अपना प्रेम प्रस्ताव रख सकते हैं। इस कार्य के लिए आज का दिन अच्छा है। इस दौरान आपको ईमानदारी दिखानी होगी। यदि आप सब कुछ सही-सही बताएंगे तो सामने वाला शख्स आपसे प्रभावित हो सकता है। आपको अत्यधिक उत्तेजित होने से बचने की जरूरत है।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों को आज बिजनेस में लाभ मिलने वाला है। यह लाभ आपके द्वारा पिछले दिनों की गई मेहनत का फल है। इससे आप काफी प्रसन्न होंगे। लेकिन आपको इस घटनाक्रम से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इससे आप अपने भविष्य के लिए कुछ नई योजनाएं बना सकते हैं। टैरो राशिफल: आप अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। दोपहर में उन्हें बाहर घूमने ना दें। इससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है। आपको अपने बच्चों से खुलकर बात करने की जरूरत है। आप उनकी बातें सुनें और उसका समाधान निकालने का प्रयास करें।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को नकारात्मक सोच से दूर रहने की जरूरत है। ऐसा ना करने पर आप मानसिक रूप से काफी परेशान हो सकते हैं। इसके साथ ही गैर-जरूरी बातों पर ध्यान ना दें और मानसिक रूप से शांत रहें। अपने दोस्तों से मिलने जाएं और उनसे ढेर सारी बातें करें। इससे आपको काफी खुशी मिलेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 2, 2018 5:25 am