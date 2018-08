आज का मकर राशिफल, 01 सिंतबर 2018: पुराने दोस्त से होगी मुलाकात, वित्तीय लाभ के हैं संकेत

दैनिक राशिफल: मकर राशि के जातक आज के दिन मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। इसके साथ ही आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। आप ऐसे किसी फैसले को आने वाले दिनों के लिए टाल दें। और गैर-जरूरी बातों पर ध्यान देने से बचें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 78% होगा। लव राशिफल: आज आपकी किसी पुराने दोस्त से अचानक से मुलाकात होगी। आपको इस मुलाकात से बहुत ही खुशी का एहसास होगा। आप दोनों एक-दूसरे के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे। आपका रिश्ता आगे बढ़ने के भी संकेत हैं।

वित्त राशिफल: आज के दिन आपको वित्तीय लाभ होने के संकेत हैं। यदि आपने अपना मकान बेचने की योजना बनाई हो तो उसे आज मूर्तरूप दे सकते हैं। ऐसे संकेत हैं कि इसमें आपको लाभ मिलने वाला है। हालांकि सही ग्राहक तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। इसमें किसी जानकार की मदद ले सकते हैं। टैरो राशिफल: आज आपको अपने परिजनों का साथ मिलेगा। आपके दोस्त भी आपसे मिलने आ सकते हैं। ये सभी लोग आपके व्यवहार से काफी प्रभावित होंगे। आप उनके साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन कुछ शारीरिक दर्द या थकान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि अपने भोजन में पौष्टिक तत्व शामिल करें। इसके साथ ही नियमीत रूप से एक्सरसाइज करने की भी शुरुआत करें और पानी खूब पीया करें।

First Published on September 1, 2018 4:09 am