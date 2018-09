आज का मीन राशिफल, 08 सितंबर 2018: कानूनी मामलों में मिलेगी सफलता, दोस्ती के प्यार में बदलने के हैं योग

दैनिक राशिफल: मीन राशि के जातकों को आज के दिन कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। इससे आप खुद को मानसिक रूप से काफी प्रसन्न महसूस करेंगे। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपकी मेहनत की फल मिला है। जिस शख्स से इस काम में मदद मिली हो, उसे धन्यवाद देना ना भूलें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 81% होगा। लव राशिफल: आज आपकी दोस्ती प्यार में बदल सकती है। ऐसे संकेत हैं कि आपके आकर्षण से सामनेल वाला शख्स काफी प्रभावित होगा। आप दोनों अपने नए रिश्ते को एक मजबूत शुरुआत दे सकते हैं। चूकिं आप दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते हैं, इसलिए रिश्ता आगे बढ़ाने में आसानी होगी।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आज आपके आस-पास के लोग आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप विवाद करने से बचें। आप दूसरों की बातों को नजरअंदाज करें और अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। टैरो राशिफल: माता-पिता का साथ मिलेगा। आप उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। हो सके तो आप उनके साथ बाहर घूमने जाइए। इससे उन्हें काफी अच्छा लगेगा। उनकी सेहत के बारे में बात कीजिए और उन्हें उनकी पसंद का भोजन कराइए। माता-पिता का आशीर्वाद आपको आगे ले जाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन आपका कोई परिजन आज बीमार पड़ सकता है। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनकी बीमारी बहुत गंभीर नहीं होगी। हालांकि आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं और दवाएं दिलाएं।

First Published on September 8, 2018 6:04 am