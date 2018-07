आज का मीन राशिफल, 27 जुलाई 2018: सुनने को मिल सकती है खुशखबरी, सेहत का रखें ध्यान

दैनिक राशिफल: मीन राशि के जातक आज के दिन कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कई नई चीजें जानने को मिलेंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में आई स्थिरता कुछ समय के लिए दूर होगी। आज आपको कुछ नए विचार प्रभावित कर सकते हैं। आप इन विचारों का पालन भी करना चाहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 66% होगा। लव राशिफल: आज आपके रिश्ते में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको इसके प्रति पहले से ही सावधान रहने की जरूरत है। आप दोनों बातचीत के जरिए अपना मतभेद समाप्त करने की कोशिश करें।

वित्त राशिफल: वित्तीय नजरिए से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके दफ्तर में आपका प्रमोशन हो सकता है। या फिर, किसी अनजान स्रोत से धनलाभ मिल सकता है। इससे आप बहुत प्रसन्न होंगे। टैरो राशिफल: इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज विद्यार्थियों का पढ़ने-लिखने में काफी मन लगेगा। इसके साथ ही आपको कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। आज आपका किसी पसंदीदी संस्थान में एडमिशन हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपनी सेहत पर काफी ध्यान देंगे। आप खुद को स्वस्थ्य रखने के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं। यह एक बढ़िया काम है। आपको अपनी सेहत के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। आप रात में जल्दी सो जाएं और सुबह में जगकर एक्सरसाइज करने जाएं। इससे आपकी सेहत को काफी फायदा होगा।

First Published on July 27, 2018 4:28 am