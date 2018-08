आज का मीन राशिफल, 25 अगस्त 2018: घर का माहौल रहेगा अच्छा, आर्थिक लाभ के हैं योग

दैनिक राशिफल: मीन राशि के जातकों के घर का माहौल आज के दिन अच्छा रहेगा। आज आपके परिवार के सदस्य अपने मतभेद भूलाकर एकजुट होंगे। इससे आपके परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा। इसके साथ ही घर पर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। आप लोग कहीं घूमने भी जा सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 66% होगा। लव राशिफल: आज आपको अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सोच रहे हों तो इस विचार को त्याग दें। इससे आपके दांपत्य जीवन पर बुरा असर पड़ेगा।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को आज आर्थिक लाभ मिलने वाला है। यदि आपने अपनी कोई अचल संपत्ति बेचने की योजना बनाई है तो आज उसे मूर्तरूप से सकते हैं। इसमें आपको भारी लाभ होने के संकेत हैं। हालांकि इसके लिए सही खरीददार तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। इसमें आप किसी जानकार की सलाह ले सकते हैं। टैरो राशिफल: आज आप अपने पेरेंट्स के साथ काफी समय बिताएंगे। आप उनकी देखरेख करेगें जिससे उनको काफी खुशी मिलेगी। आप अपने पेरेंट्स को कहीं बाहर घूमने भी ले जा सकते हैं। इससे उनको काफी अच्छा लगेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोग आज के दिन अपनी सेहत में सुधार लाने की दिशा में कुछ कदम बढ़ा सकते हैं। यह एक बढ़िया पहल है। आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। आपको रात में जल्दी से सो जाने की आदत डालनी होगी। इसके साथ ही सुबह में जल्दी जगकर एक्सरसाइज करने जरूर जाएं।

First Published on August 25, 2018 4:09 am