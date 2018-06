आज का मीन राशिफल, 23 जून 2018: काम से ब्रेक लेने की है जरूरत, दोस्तों के साथ बिताएं समय

दैनिक राशिफल: मीन राशि के जातक आज के दिन खुद को काफी प्रसन्न महसूस करेंगे। आज आप अकेले ही कहीं घूमने जा सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलेगा। इसके साथ ही आज आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से हो सकती है। उससे मिलकर आप बहुत खुश होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 68% होगा। लव राशिफल: आज के दिन आपकी मुलाकात उस शख्स से होगी जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। आप उससे मिलकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। आप दोनों का रिश्ता काफी आगे तक जाएगा। हालांकि आपको एक-दूसरे को समझने के लिए समय देना चाहिए।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने की जरूरत है। आपको इसके लिए एक अच्छी सी योजना बनानी चाहिए। आप चाहें तो इसमें किसी जानकार व्यक्ति की सलाह भी ले सकते हैं। इसके साथ ही अपने बिजनेस में नयापन लाने के बारे में विचार करें। टैरो राशिफल: आज के दिन आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। आज आप अपनी पसंद के कुछ कार्य करना चाहेंगे। आप कोई पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं। इसके अलावा आपका नाचने और गाने में भी काफी मन लगेगा। आप दोस्तों से मिलने जा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आप पिछले कई दिनों से अपने काम में काफी व्यस्त हैं। इससे आप काफी थक चुके हैं और आपको आराम की जरूरत है। ऐसे में आपको अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेकर आराम करना चाहिए। आप किसी खूबसूरत सी जगह पर घूमने भी जा सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी सुकून मिलेगा।

First Published on June 23, 2018 4:06 am