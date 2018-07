आज का मीन राशिफल, 21 जुलाई 2018: माता-पिता का मिलेगा सहयोग, शुभ रंग है लाल

दैनिक राशिफल: मीन राशि के जातकों को आज के दिन बड़ी राहत मिलने वाली है। ऐसे संकेत हैं कि कानूनी फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। जाहिर तौर पर आप इससे बहुत प्रसन्न होंगे। इस दौरान आपकी मदद करने वालों को आप धन्यवाद देना ना भूलें। इस फैसले से आपकी एक मानसिक परेशानी समाप्त हो जाएगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 77% होगा। लव राशिफल: आज के दिन आप अपने पार्टनर को काफी मिस करने वाले हैं। आपका पार्टनर किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ है। ऐसे में आपको उनकी कमी खलेगी। लेकिन आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही आप दोनों की मुलाकात होगी।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोग आज के दिन निवेश करने का विचार कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करते वक्त आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आज आप अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के बारे में विचार कर सकते हैं। टैरो राशिफल: आज आपको माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आप अपनी बातें आसानी से उनके सामने रख सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको उसके बारे में पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोग आज के दिन अपनी सेहत को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। ऐसे संकेत हैं कि आपको आज जोड़ों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में डॉक्टर की दी हई दवाएं समय पर लेना ना भूलें। आपको अपने भोजन में पौष्टिक आहार शामिल करना चाहिए।

First Published on July 21, 2018 4:17 am