आज का मीन राशिफल, 20 सितंबर 2018: ऋण लेने की पड़ेगी जरूरत, सेहत में आएगा सुधार

दैनिक राशिफल: मीन राशि के जातकों को आज के दिन यात्रा पर जाना चाहिए। आज का दिन यात्रा के लिए अच्छा है। इसलिए आप अपने दोस्तों को एकजुट करें और उनके साथ यात्रा पर निकल जाएं। इससे आपको काफी खुशी मिलने वाली है। इस यात्रा से आपका तनाव दूर होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 58% होगा। लव राशिफल: आज आप अकेले रहना पसंद करेंगे। आप अपने पार्टनर से रिश्ते के बारे में विचार करेंगे। ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं है। अगर ऐसा है तो आप इस पर गहराई से विचार करें और इस बारे में अपने पार्टनर से बात करें।

वित्त राशिफल: आज आपको ऋण लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप किस व्यक्ति से ऋण लेते हैं, इस बारे में ठीक से विचार कर लें। आपको इस ऋण का सही कार्यों में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही कोशिश करें कि इस ऋण को सही समय पर लौटा भी दें। टैरो राशिफल: आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। आप अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाएं। आप उनसे ढेर सारी बातें करें। इससे उन्हें काफी अच्छा लगेगा। आप अपने बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करें।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज आपकी सेहत में सुधार आएगा। आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान होने की जरूरत है। आप नियमित रूप से व्यायाम करें और अपने भोजन में पौष्टिक आहार शामिल करें।

First Published on September 20, 2018 6:39 am