आज का मीन राशिफल, 18 मई 2018: पैतृक संपत्ति में मिलेगी हिस्सेदारी, खान-पान का रखें ध्यान

दैनिक राशिफल: मित्रों से लाभ होने की संभावना है। इस समय किसी के बीच-बचाव से दूर रहें। मानसिक उलझनें परेशान कर सकती हैं। तरक्‍की के अवसर मिलेंगे। नौकरी में परिवर्तन की संभावना है। सरकारी कार्यों में लाभ होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 60 % होगा। लव राशिफल: आज आप आकर्षण का केन्द्र बने रहेंगे। आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। इसलिए उनके चुनाव में आपको दिक्कत आ सकती है। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बीताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ढेर सारी बातें होंगी।

वित्त राशिफल: आज आपको निश्चित रूप से पुरानी पैतृक संपत्ति जमीन-जायदाद या आभूषण के रूप में लाभ की प्राप्ती होगी। यह आपके द्वारा कमाया हुआ धन नहीं है। अत: यह आपके लिए एक आकर्षक इनाम है। इस आकर्षक तोहफे की सराहना करें, क्योकि यह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। टैरो राशिफल: मित्रों के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। सोच-समझकर किसी रिश्ते से जुड़ें। कारोबार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सहयोगी मदद करेंगे। इससे आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। दोस्तों के साथ घूमने भी जा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज खाने पर विशेष ध्यान दें। बाहर का खाने से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए आज बाहर का कुछ खराब खाना ना खाएं। सही और सन्तुलित भोजन का आहार करें। इससे आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी और आप अपना ध्यान काम में लगा पाएंगे। सुबह में कसरत करना ना भूलें। रात में जल्दी से सो जाएं और सुबह में जल्दी से जगें।

First Published on May 18, 2018 4:47 am