आज का मीन राशिफल, 14 सितंबर 2018: पार्टनर के साथ जाएंगे घूमने, सेहत रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। आज आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। इस सफलता में आपकी संवाद कला अहम भूमिका निभाएगी। ऐसे में आप आज अच्छी तरह से संवाद कला की महत्ता को समझ पाएंगे। इसके साथ ही आप इसे और भी मजबूत करना चाहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 78% होगा। लव राशिफल: इस राशि के लोगों को अपने प्यार में ताजगी लाने की जरूरत है। इसके लिए आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आप उनको कोई प्यारा सा गिफ्ट दे सकते हैं।

वित्त राशिफल: इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन वित्त के लिहाज से अच्छा नहीं है। यदि आप अपनी गाड़ी बेचने की योजना बना रहे हों तो इसे टाल दें। आज आपको आयात-निर्यात में घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वित्त मामलों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। टैरो राशिफल: आज आपको किसी अजनबी व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। यह सलाह आपके जीवन में काफी काम आने वाली है। इसलिए उसकी सलाह को हल्के में लेने का प्रयास ना करें। यहां पर आपको अपने स्वविवेक का भी इस्तेमाल करना होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों की सेहत आज अच्छी रहेगी। आपको योग करने की जरूरत है। इससे आपको मानसिक तौर पर काफी शांति मिलेगी। इसके साथ आपको रात में जल्दी से सोने की आदत डालनी होगी। इसके साथ ही सुबह में जल्दी जगें और योग व व्यायाम करना ना भूलें।

First Published on September 14, 2018 4:36 am