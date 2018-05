आज का मीन राशिफल, 9 मई 2018: कड़ी मेहनत का मिलेगा फल, खाने की आदत में लाएं सुधार

दैनिक राशिफल: मीन राशि के विद्यार्थी जातकों को आज उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। इससे आप लोग काफी प्रसन्न होंगे। और आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि कड़ी मेहनत का फल सदा अच्छा ही मिलता है। वहीं जिन विद्यार्थियों को उपयुक्त सफलता ना मिले, वे निराश ना हों। आप भी कठिन मेहनत करना शुरू कर दें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 78% होगा। लव राशिफल: आपके परिवार वाले आपके पार्टनर को लेकर कुछ सवाल खड़े कर सकते हैं। ऐसे में आप घबराएं नहीं और सच्चाई से उनके सवालों का जवाब दें। यदि आपका प्यार सच्चा है तो आपके घर वाले जरूर आपका साथ देंगे।

वित्त राशिफल: मीन राशि के लोगों को आज के दिन व्यापार में कुछ हानि का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप इससे निराश ना हों और अपने काम में लगे रहें। कुछ दिनों बाद ही आपको व्यापार में काफी लाभ भी मिलने वाला है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें। टैरो राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आपको दोस्तों और परिवार वालों का साथ मिलेगा। कोई दोस्त आज आपकी मदद भी करेगा। उसकी मदद से आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। इससे आप काफी प्रसन्न होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको तला-भुना खाने की आदत को छोड़ना होगा। इससे आपकी सेहत पर काफी असर पड़ रहा है। आप संतुलित भोजन करने की शुरुआत कीजिए। इसके साथ ही आप अपनी रोज की दिनचर्या में एक्सरसाइज को भी शामिल कीजिए। ऐसा करने से आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा।

First Published on May 9, 2018 5:55 am