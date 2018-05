आज का मीन राशिफल, 7 मई 2018: पुराने दोस्तों से हो सकती है मुलाकात, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

दैनिक राशिफल: आर्थिक विषयों में संभलकर निणर्य लें। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। मन व्यग्र रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। मनमुटाव व तनाव के प्रसंग बन सकते हैं। बौद्धिक विचारों का अनुभव कर पाएंगे। शुभ रंग: आज आपके लिए शुभ रंग हरा और भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। आपका आकर्षण बढ़ सकता है। किसी पुरुष के शब्द से आप परेशान हो सकते हैं। विदेश यात्रा से लाभ मिल सकता है। धन लाभ के योग हैं। ऑफिस में पीले रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। आज पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बना सकेंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। सिंगल लोगों की लाइफ में पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य राशिफल: आज गुस्से पर काबू रखें। आलस्य की अधिकता रहेगी। नकारात्मक विचारों को मन में ना लाएं, इससे आपको तनाव नहीं होगा। आज आप नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे।

वित्त राशिफल: आज आप आर्थिक लेन-देन कर पाएंगे। कर्ज लेने से बचें। आज आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में समस्या आ सकती है। भूमि संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

First Published on May 7, 2018 5:30 am