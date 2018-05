आज का मीन राशिफल, 5 मई 2018: इस राशि के जातक प्रेम संबंधों में लाएं मिठास, आर्थिक लाभ के हैं योग

दैनिक राशिफल: मीन राशि के जातकों की पद-प्रतिष्ठा में भी बढ़ोत्तरी होगी, अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में आपको कुछ उतार-चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार वालों का साथ मिलेगा। परिवार को लोग आज एकजुट हो सकते हैं। आप लोग कहीं घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं। शुभ रंग: सिल्वर और भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: आप अपने प्रेम संबंधों में मिठास लाने का प्रयास करें। पार्टनर से उपहार मिल सकता है। रिलेशनशिप में मनमुटाव हो सकता है लेकिन बाद में सब ठीक होगा। पार्टर के लिए कोई तोहफा दे सकते हैं। इससे आपके रिश्ते में ताजगी आएगी। दंपत्ति कहीं घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: मीन राशि के जातकों के आर्थिक हालात स्थिर हैं। आपने अपनी राह में आने वाली मुश्किलों का बड़ी हिम्मत से सामना किया है। अब सब कुछ आपके पक्ष में है इसलिए किसी भी चुनौती का जमकर सामना करें। आपके व्यवसाय में विस्तार के योग हैं। इससे आगे चलकर आपको लाभ मिलेगा। टैरो राशिफल: आर्थिक लाभ मिल सकता है। कोई रिश्ता टूट सकता है। सामजिक कार्य से तारीफ मिलेगी। प्रेम प्रसंग से खुशी मिलेगी। आप अपने प्रेमी से आज ढेर सारी बातें करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी किसी बात का उसे बुरा ना लगे।

स्वास्थ्य राशिफल: मीन राशि के जातक आज हल्के-फुल्के भोजन से दूर रहें। अपना ध्यान ताजे फलों पर लगाएं, क्योंकि आज आपको पेट की समस्या से निजात मिल सकती है, अपने अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित करें। अच्छे खान-पान से आपकी पाचन क्रिया की समस्या ठीक रहेगी। यदि आपने कुछ तला-भुना खाया तो काफी नुकसान हो सकता है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 5, 2018 4:50 am