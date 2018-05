आज का मिथुन राशिफल, 31 मई 2018: कार्य होंगे पूरे, आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

दैनिक राशिफल: जमीन संबंधी कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। आज आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। नींद पूरी ना होने से शारीरिक अस्वस्थता रहेगी। आज के दिन यात्रा पर जाने से बचें। कोर्ट-कचहरी के मामलों से राहत मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 86 % होगा। टैरो राशिफल: किसी अपने से इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। किसी कार्य में धोखा मिल सकता है। दोस्तों से लाभ होने की संभावनाएं हैं और पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। दस्तावेजी कामों में आलस्य ना करें। दूध से श्रीयंत्र का अभिषेक करें। लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ कई बातें होंगी जिसमें दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। आज आपका मूड अच्छा रहेगा। आप आज बहुत ही आकर्षक नजर आएंगे। पार्टनर से सुख मिलेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। आपको कई दिनों से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज आपका दिन है। आज आपको धन लाभ मिल सकता है। लोन संबंधी कार्यों में आपको राहत मिलेगी। निवेश के समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप शारीरिक और मानसिक तौर से अच्छा महसूस करेंगे कोई बड़ी रुकावट नहीं आयेगी। आपको दर्द जैसी तकलीफ भी नहीं होगी और आपका मन भी अच्छा रहेगा आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आपको व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए।

First Published on May 31, 2018 4:01 am