आज का मिथुन राशिफल, 31 जुलाई 2018: धार्मिक यात्रा का योग, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: किसी धार्मिक स्‍थान की यात्रा पर जाने के योग हैं। अकस्मात का योग है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। आंखों में दिक्कत हो सकती है। रहन-सहन में कष्‍टमय हो सकता है। परिवारजनों के साथ कलह होने की संभावना है। आज आय कम और खर्च अधिक होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपका मूड सकारात्मक रहेगा। दोस्तों का साथ मिलेगा। नए अनुबंध होंगे। प्रियजनों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ हो सकता है। पीले या सुनहरे रंग की नोटबुक या स्टेशनरी आपके करियर में मजबूती लाएगी। लव राशिफल: आज आपको लगेगा कि आपका पार्टनर केवल निजी फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है ना कि वह भावनात्मक रूप से जुड़ा है। पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे।

वित्त राशिफल: आज आप एक जरुरी फैसला कर सकते हैं। आज आप घर खरीदने का फैसला कर सकते हैं। बहुत दिनों से इसकी सोच रहे थे, आज वो घड़ी आ गई है। हालांकि ठीक से देखकर डील कर लें। सही सोच और दिशा के साथ आगे बढ़ें, काम बन जायेगा। पैसे का लेखा-जोखा ठीक से रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको छोटी-मोटी समस्या से परेशान होना पड़ सकता है। हो सकता है कि यह आपके जीवन में होने वाली गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकें। इसलिए इन समस्याओं का तुरंत उपचार करवाएं।

First Published on July 31, 2018 5:08 am