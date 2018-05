आज का मिथुन राशिफल, 30 मई 2018: शेयर मार्केट से मिलेगा लाभ, आर्थिक मिलने की संभावना

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी के साथ रोमांस होने की संभावनाएं हैं। नए व्यापार में संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। दांपत्य जीवन खुशहाल होगा। अपनी वाणी पर संयम रखें। करियर को लेकर मेहनत करनी होगी। बेरोजगार लोगों को आज जॉब मिल सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: सरकारी कॉन्ट्रैक्टस मिल सकते हैं। काम में बॉस मदद कर सकते हैं। इस दिन मछलियों को दाना डालना शुभ माना जाता है। विचारों में स्पष्टता लेकर आएं। नौकरी का ध्यान रखें। काम में आर्थिक मदद मिलेगी। पशुओं को हरा चारा खिलाएं। लव राशिफल: आज इस राशि के जातक रोमांटिक मूड में रहेंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। वाणी पर संयम रखें। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें। प्रेमी से शारीरिक सुख मिल सकता है। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए समय अनुकूल है।

वित्त राशिफल: आज आपको शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है। जिन लोगों ने कभी शेयर मार्केट में निवेश नहीं किया वे भी आज कर सकते हैं। इससे उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें की शुरू में इतना ही पैसा लगाइये कि उसके डूबने पर भी कोई बड़ा अफसोस न हो। बाद में धीरे धीरे पैसा बढ़ा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप तनाव को कम रखने की कोशिश करें क्योंकि आपको किसी वजह से तनाव हो सकता है। कोर्ट-कटहरी के मामलों में मुश्किलें बढ़ने से आपकी टेंशन कम नहीं होगी। आप तनाव के कारण ज्यादा ना सोचा करें, क्योंकि परेशानियां तो आती-जाती रहती हैं।

First Published on May 30, 2018 3:26 am