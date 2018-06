आज का मिथुन राशिफल, 03 जून 2018: प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ, पार्टनर से मिलेगा सुख

दैनिक राशिफल: मानसिक तनाव हो सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। आज के दिन आप मनोरंजन तथा घूमने- फिरने में समय व्यतीत करेंगे। कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्‍थितियां हो सकती हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सार्वजनिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश का विचार करेंगे। दोस्तों से मिलेंगे। गलतफहमी दूर होगी। तनाव मुक्त होंगे। सोच में डूबे रहेंगे। जल में अनार का रस डालकर सूर्य देव को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। आज आपको वाणी पर संयम रखना होगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपको पार्टनर से सुख मिलेगा। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए समय अनुकूल है।

वित्त राशिफल: आज आप वो चीजें खरीदेंगे जिनको आप बहुत दिनों से खरीदने की सोच रहे हैं। आज उसे खरीद डालिये और वाकई आपको इससे अच्छा लगेगा। ज्यादा धन खर्च करने से आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए धन सोच-समझकर ही खर्च करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस इलाज को चलते रहने दें या नहीं। मगर ध्यान रहे आपकी जरा सी लापरवाही आपको फिर से परेशानी में डाल सकती है। बाहर का खाना खाने से बचें।

First Published on June 3, 2018 4:17 am