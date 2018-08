आज का मिथुन राशिफल, 29 अगस्त 2018: नेगेटिव विचारों से रहें दूर, खर्च होगा अधिक

दैनिक राशिफल: दांपत्य जीवन में सुख- संतोष का अनुभव करेंगे। आज के दिन ताजगीपूर्ण रहेगा। उत्तम भोजन का आनंद उठा सकेंगे। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आर्थिक लाभ और आयोजनों के लिए आज का दिन अनुकूल दिन है। खर्च अधिक होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: किसी यात्रा पर जा सकते हैं। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। मित्रों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। जीवन में सकारात्मकता रहेगी। आलस्य ना करें। कार्यस्थल पर पिरामिड रखें या अपने साथ पीला रुमाल रखें। लव राशिफल: प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आज का दिन अच्छा है।पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। प्रेमी से शारीरिक सुख मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आपके कारोबार में तेजी आएगी। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज कई दिनों से दान धरम की सोच रहे थे। वह समय आ गया है। आज दान कीजिए। आप दान करने योग्य हैं, आपके इस नेक काम की बड़ी प्रशंसा होगी। इससे आने वाले में आपको अच्छा फल मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: अधिक काम में व्यस्त रहने से आपके स्वास्थ्य और रिश्तों पर असर पड़ेगा। आप परेशानियों को दूर करने के लिए घर और ऑफिस में अतंर रखें।आज अधिक काम करने से थकान अधिक रहेगी। आप अपनी सफलता की इच्छा से खुद को और घरवालों को खुश रखेंगे।

First Published on August 29, 2018 5:01 am