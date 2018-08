आज का मिथुन राशिफल, 28 अगस्त 2018: पार्टनर का रखें ख्याल, ऑफिस में काम रहेगा अधिक

दैनिक राशिफल: खर्च अधिक होंगे। दिमाग में शांती बनाए रखें। मौज- शौक तथा मनोरंजन के पीछे खर्च होगा। आपके अंदर मानसिक और भावनात्मक शांति बनी रहेगी। आज स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज परिवार के सदस्यों के साथ भोजन का आनंद उठा सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: आज विदेश से आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। नए बिजनेस प्लान कर सकेंगे। जीवन के सफर की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। हरे धनिए का दान करें। लव राशिफल: आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। पार्टनर के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है। प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है लेकिन बाद में सब सामान्य रहेगा।

वित्त राशिफल: आज शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप इस दौरान लंबे समय के निवेश को ही अपने विकल्प के रूप में रखें। जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा होगा। संतुलन बनाए रखें। काम में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको नियमित रूप से कसरत करने की आवश्यकता है। योग करने से आप फिर से ऊर्जावान ही नहीं होंगे बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। योग करने से बढ़ते तनाव पर रोक-थाम के साथ-साथ, गुस्सा भी कम होता है।आपकी सेहत में बदलाव आ सकता है। इसके लिए आपके तैयार रखना चाहिए।

First Published on August 28, 2018 4:50 am