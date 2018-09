आज का मिथुन राशिफल, 27 सितंबर 2018: दांपत्यजीवन में रहेगा आनंद, दोस्तों का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: सरकारी कार्य पूर्ण होने में सरलता रहेगी। आपके परिश्रम का मुआवजा मिलता हुआ प्रतीत होगा। शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। दांपत्यजीवन में सुख और आनंद अनुभव करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे। अधिकारी वर्ग के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 76 % होगा।टैरो राशिफल: आज रोमांटिक मूड में रहेंगे। दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। काम के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मन लगेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपके पुराने कार्य पूरे होंगे। 125 ग्राम गुड़ किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: आज आप कुछ सोच-समझकर बोलें। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। प्रेमी से शारीरिक सुख मिल सकता है। आज पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी।

वित्त राशिफल: आज आप अपने काम को छोड़ने के स्थान पर लंबे निवेश के विषय में सोचें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज किस्मत आपका साथ देगी। आज आपको महंगा गिफ्ट मिल सकता है। कारोबार में लाभ मिलने की संभावना भी है। यदि आप जुआ आदि खेलते हैं तब आज का दिन बस आपका ही है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। आप जिन्हें बहुत चाहते हैं उनका ख्याल रखें। उनमें से कोई बीमार पड़ सकता है। हो सकता है, बीमारी बहुत छोटी हो मगर लापरवाही ना बरतें। उन्हें आराम के लिए प्रोत्साहित करें। इससे आपकी परेशानी भी कम होगी।

First Published on September 27, 2018 5:21 am