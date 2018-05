आज का मिथुन राशिफल, 27 मई 2018: ऑफिस में कार्यभार रहेगा अधिक, मानसिक तनाव से बचें

दैनिक राशिफल: आज के दिन मौज-मस्ती करेंगे। ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। विदेश यात्रा के योग हैं या विदेश से कोई खुश खबरी मिल सकती है। आज पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। मानसिक अशांति रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको खुशखबरी मिलेगी। कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। विदेश अच्छी खबर मिल सकती है। जीवन में बड़ी मुश्किल हल करने का रास्ता मिलेगा। माता का सहयोग मिलेगा। आज आप काले तिल का दान करें। लव राशिफल: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आज के दिन आपको पार्टनर से उपहार मिल सकता है। आज आप पार्टनर के साथ अपने संबंध के बारे सोचकर परेशान हो सकते हैं। पति-पत्नी बाहर घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। आज आपको कोई खोई हुई संपत्ति मिल सकती है। आज आपको आपकी कीमती वस्तुएं वहां मिल सकती हैं जिस स्थान की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज आपका दिन आर्थिक लेन-देन के लिए अच्छा है।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को पेट संबंधी परेशानी है उनको आज लाभ मिलेगा। आपको अपनी बीमारी का उपचार मिलेगा परन्तु खान-पान का भी ध्यान रखें। मसालेदार, तैलीय और ज्यादा मीठे वाले भोजन से परहेज करें। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप साफ पानी ही पीएं। ताकि आपको कोई परेशानी न हो।

First Published on May 27, 2018 3:06 am