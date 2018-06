आज का मिथुन राशिफल, 26 जून 2018: प्रेम संबंध में आ सकती है खटास, प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: किसी के साथ विवाद हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं और खानपान पर भी ध्यान दें। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव रहेगा। प्रेम संबंध में बिगड़ सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: महिलाओं का सहयोग मिलेगा। किसी सोच में डूबे रहेंगे। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी। करियर के बेहतर मिलेंगे। अनार का रस जल में मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। माता का सहयोग मिलेगा। आज शारीरिक आवश्यकता हो सकेगी। पार्टनर पर जोर जबरदस्ती ना करें।

वित्त राशिफल: मिथुन राशि के जातक निवेश करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है, क्योंकि इस समय किए गए पूंजी निवेश अत्याधिक फलदायक हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इस अवसर का लाभ लेने के लिए आप अपना व्यावसायिक शोध कार्य छोड़ दें। आपको जिस कार्य में पैसा निवेश करना है उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। जिसके आपको नफा-नुकसान का पता रहे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। आपको छोटी-छोटी बीमारियों जैसे कफ और कोल्ड से बचकर रहना होगा। हाथों को अच्छी तरह से साफ रखें। किसी भी वस्तु को मुंह में ना डालें, क्योंकि आप बीमार पड़ सकते हैं। ऐसी बीमारियां आपको शरीर के अंदर नुकसान दे सकती हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 26, 2018 4:48 am