आज का मिथुन राशिफल, 25 सितंबर 2018: खर्च होगा अधिक, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: नौकरी में तरक्‍की के योग हैं। दिमाग में शांति बनाए रखें। खर्च अधिक होंगे। आज मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ भोजन का आनंद उठा सकते हैं। आज स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पति-पत्नी की बीच तालमेल बना रहेगा। मौज- शौक तथा मनोरंजन के पीछे खर्च होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी से आपको फायदा होगा। परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं। परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं। बाहर घूमने का प्लान बनाएं। स्नान के जल में एक चम्मच दूध मिलाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। आज सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सोचें।

वित्त राशिफल: आपको भविष्य के लिए समझदारी से निवेश करने की आवश्यकता है। जिससे आपको लाभ मिलेगा। आज किसी व्यापारिक संपत्ति में निवेश करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। इससे आपको काफी फायदा होगा। और आपको आ रही पैसों की जरुरत भी पूरी हो जाएगी। यह आपके पहले किये समझदारीपूर्वक किसी निवेश का नतीजा भी हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज ऑफिस या घर में घुसे ना रहे। मूड ठीक करने के लिए दोस्तों के साथ बाहर निकलें। आज आप थोड़ी सी परेशानी या तनाव भरे काम में थोड़े व्यस्त हो जाएं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि तनाव ना लें। आज आप बाहर बैठ कर ठंडी हवा का आनंद लें। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी।

First Published on September 25, 2018 4:39 am