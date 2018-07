आज का मिथुन राशिफल, 25 जुलाई 2018: जीवनसाथी के साथ हो सकते हैं मतभेद, गुस्से पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। चिंताएं परेशान कर सकती हैं। धन खर्च हो सकता है। किसी मित्र के सहयोग से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। गुस्से पर काबू रखें। प्रतिस्पर्धियों से सावधानी बरतें। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन सुखद रहेगा। मानसिक संतानों के साथ मतभेद या उनकी चिंता से मन व्यग्र रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 68 % होगा।

टैरो राशिफल: अधिकारियों से अच्छी बातचीत होगी। नौकरी में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी खबर मिल सकती है। तनाव ज्यादा रहेगा। प्रेमी से अनबन हो सकती है। विवाह के योग बन रहे हैं। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं।

लव राशिफल: प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करना पड़ेगा। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। आज पार्टनर से बहस करने से बचें। जज्बाती होने से कई छोटे मुद्दे बढ़ सकते हैं। प्रेमी से शारीरिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए समय अनुकूल है।

First Published on July 25, 2018 4:27 am