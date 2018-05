आज का मिथुन राशिफल, 24 मई 2018: जल्दबाजी में ना लें फैसला, स्वास्थ्य का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य के सम्बंध में भी आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। माता की तबीयत के सम्बंध में ध्यान रखना पड़ेगा। अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। जलाशयों से बचकर रहना हितकर होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: तनाव से बचें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। कारोबार में मुनाफा मिलेगा। आज समय आपके अनुकूल है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उड़द की दाल को जल में मिलाकर पीपल के पेड़ में अर्पित करें। लव राशिफल: आज आपको लगेगा कि आपका पार्टनर केवल निजी फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है। आज आप पार्टनर के ख्यालों में खोए रहेंगे। रिश्तों को मजबूत करने के लिए आज आप कोई ठोस कदम उठा सकते हैं। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे।

वित्त राशिफल: अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आज आपको लाभ मिल सकता है। किसी भी चीज में निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। लंबे समय के लिए निवेश करना आपके लिये फायदेमंद हो सकता है। आज जोखिम ना लें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत नाजुक रहेगी। आपको बुखार आ सकता है। इसलिए घर में दवा लेकर आराम करें और ठंडी चीज खाने से बचें। बीमार होने की वजह से आपका काम प्रभावित होगा, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए काम के बारे में ज्यादा ना सोचें और आराम करें।

First Published on May 24, 2018 4:24 am