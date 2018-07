आज का मिथुन राशिफल, 24 जुलाई 2018: आर्थिक स्थिति में होगा बदलाव, पानी से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: ऑफिस में सहकारपूर्ण वातावरण रहेगा। मित्रों के साथ पर्यटन स्थल पर जाने का आयोजन होगा। जलाशयों से बचकर रहना हितकर होगा। स्वास्थ्य के सम्बंध में भी आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। माता की तबीयत के सम्बंध में ध्यान रखना पड़ेगा। अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण और घरेलू मामलों को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 82 % होगा।

टैरो राशिफल: जीवनसाथी की आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। धैर्य बनाए रखें। जीवन में कोई बड़ा बदलाव होगा। रोजगार में प्रगति के योग हैं। सुरुचिपूर्ण भोजन करने का अवसर मिलेगा। रुका हुआ धन मिलेगा। बेसन या चने की दाल का सेवन ना करें।

लव राशिफल: पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। आज के दिन किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे है तो आज के दिन आपके लिए अनुकूल होगा। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोलें।

First Published on July 24, 2018 4:27 am