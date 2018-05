आज का मिथुन राशिफल, 22 मई 2018: शादी हो सकती है पक्की, कारोबार में आएगी तेजी-मंदी

दैनिक राशिफल: किसी धार्मिक स्‍थान की यात्रा पर जाने के योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। परिवारजनों के साथ कलह होने की संभावना है। रहन-सहन में कष्‍टमय हो सकता है। आंखों में दिक्कत हो सकती है। आज आय कम और खर्च अधिक होगा। अकस्मात का योग है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: बुर्जुर्गों की चिंता हो सकती है। पुरानी परेशानी दूर हो सकती है।आज शादी तय हो सकती है। धोखे से बचें। चारों जुग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा’ का पाठ करें। सरसों तेल का दीया जलाएं। लव राशिफल: आज आप आकर्षण का केन्द्र बने रहेंगे। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू होने की संभावना बन रही है। पति-पत्नी के बीच तनाव हो सकता है। आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। इसलिए उनके चुनाव में आपको दिक्कत आ सकती है। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे

वित्त राशिफल: आप आपके सामने कई चुनौती आ सकती है। टैक्स नहीं भरने से आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आज अपना टैक्स भर दें। जिससे आप आने वाली समस्या से बच सकते हैं। इससे आपके मन को चैन भी मिलेगा। कारोबार में उतार-चढ़ाव आ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने खान-पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपको पाचन में समस्या होने के संकेत हैं। आज शुद्ध और शाकाहारी भोजन लें। मिठाई और शराब से दूर रहें। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

First Published on May 22, 2018 3:25 am