आज का मिथुन राशिफल, 22 जुलाई 2018: आर्थिक लाभ मिलने की संभावना, पति-पत्नी के बीच बढ़ेगा प्यार

दैनिक राशिफल: कार्य सफलता और यश एवं कीर्ति प्राप्त करने के लिए आज का दिन शुभ है। आज मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ भोजन का आनंद उठा सकते हैं। आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। सुंदर वस्त्र धारण करेंगे। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए आज का दिन लाभदायी हो सकता है। शारीरिक और मानसिक रुप से स्वस्थ्य रहेगें। आर्थिक लाभ की संभावनाएं हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 75 % होगा।

टैरो राशिफल:दोस्तों से लाभ होने की संभावनाएं हैं और पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। किसी अपने से इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। किसी चिंता का शिकार हो सकते हैं। किसी कार्य में धोखा मिल सकता है। दस्तावेजी कामों में आलस्य ना करें। स्वभाव में क्रोध पर लगाम लगाने की आवश्यकता है।

लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमी भी दूर हो सकती है। आज आप अपने परिजनों और दोस्तों से दूर आज अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर भी जाने से बचें। किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित हो सकते हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 22, 2018 4:12 am