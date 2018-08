आज का मिथुन राशिफल, 22 अगस्त 2018: पार्टनर से मिलेगा रोमांस करने का मौका, तनाव से बचें

दैनिक राशिफल: परिवारजनों के साथ कलह होने की संभावना है। रहन-सहन में कष्‍टमय हो सकता है। आज आय कम और खर्च अधिक होगा। किसी धार्मिक स्‍थान की यात्रा पर जा सकते हैं। अकस्मात का योग है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: जीवन में बड़ी मुश्किल हल करने का रास्ता मिलेगा। कारोबार में साझेदारी से लाभ मिलेगा। आज आप जीवनसाथी के साथ घूमने जा सकते हैं। निरर्थक खर्चा करने से बचें। काले तिल का दान करें। लव राशिफल: पार्टनर की गलती को नजरअंदाज करें। सोच-समझकर ही कोई निर्णय लें। आज आपको पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिल सकता है। आज आप आपको नए दोस्त से प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे आप उलझन महसूस करेंगे।

वित्त राशिफल: खर्च करने के लिए आज का दिन ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा करने से बचें। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है लेकिन फिर भी आने वाले समय के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज आप कुछ जरूरी चीजों की खरीदारी पर पैसा खर्च करेंगे, चाहे वे जरूरत से महंगी ही क्यों न हों। कोई जरूरत या बड़ी खरीदारी में पैसा लगने से आपका सारा हिसाब-किताब गड़बड़ भी हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: पिता के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। आज कार्यभार अधिक होने से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। घर पर ही रहकर आराम करें औऱ खुद को बुरी आदतों का शिकार ना बनने दें। शराब पीने से बचें।

First Published on August 22, 2018 5:21 am