आज का मिथुन राशिफल, 21 जून 2018: प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ, कारोबार में आएगा उतार-चढ़ाव

दैनिक राशिफल: नौकरी में परिवर्तन की संभावना है।इस समय किसी के बीच-बचाव से दूर रहें। सरकारी कार्यों में लाभ होगा। मानसिक उलझनें परेशान कर सकती हैं। तरक्‍की के अवसर मिलेंगे। प्रवास या पर्यटन का आयोजन हो सकता है। मित्रों से लाभ हो सकता है। अपेक्षा से अधिक धनलाभ होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: किसी सोच में डूबे रहेंगे। करियर के बेहतर परिणाम मिलेंगे। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। अनार का रस जल में मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपके पार्टनर से शारीरिक सुख प्राप्त होगा। अपने पार्टनर के साथ खुलकर पेश आएंगे। प्रेम संबंधों में खटास से बचने के लिए पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपकी मुलाकात पुराने पार्टनर से हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज कारोबार में आ रहे उतार-चढ़ाव से विचलित ना हों। यह सब कारोबार में चलता रहता है। आपको आवश्यकता है कि आप लगातार कारोबार को बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहें। इससे आपको और कारोबार को फायदा होगा। व्यवसाय में अच्छी सफलता के लिए आप निरन्तर कठिन परिश्रम करते रहें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपका बढ़ता वजन आपकी बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए वजन कम करने पर ध्यान दें। ताकि आप स्वस्थ्य रह सकें। अपने खान-पान का ध्यान रखें और ज्यादा शारीरिक काम करें। आप आत्मविश्वास में कमी न लायें, क्योंकि आप सही राह पर चल रहे हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 21, 2018 4:11 am