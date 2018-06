आज का मिथुन राशिफल, 20 जून 2018: विदेश से मिलेगा लाभ, व्यवहार रखें सकारात्मक

दैनिक राशिफल: किसी रुके हुए धन की प्राप्‍ति हो सकती है। नपरिवार का वातावरण भी परिवर्तित होगा। कार्यक्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी। आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं हैं। परिवार में भी मतभेद रहेगा। चिंता से घिरे रहेंगे और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: व्यवहार सकारात्मक रखें। गुड न्यूज मिलेगी। परिवार के लिए समय निकालें। गलतफहमियां दूर होंगी। शेयर बाजार में निवेश करने से फायदा मिलेगा। बाहर घूमने जाएंगे। अनजान से सलाह ना लें। नहाने के पानी में एक चम्मच दूध मिलाएं। लव राशिफल: एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होने की संभावना है। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपकी रिलेशनशिप में परेशानी पैदा कर सकता है। पति-पत्नी में अपनी बात मनवाने को लेकर बहस या विवाद जैसी स्थिति भी बन सकती है। पार्टनर से मन मुटाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपके लिए दिन अच्छा है। जो लोग विदेश में कारोबार करते हैं उनको आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा। इस मौके का फायदा उठायें और जहां तक संभव हो अपना व्यापार बढ़ायें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। आप स्वास्थ्य के मामले में आज अच्छा महसूस नहीं करेंगे। किसी बात को लेकर मन बैचेन रहेगा। आप कुछ ऐसा करें जिससे आप बेहतर महसूस करें। जिससे आप अपने पुराने पथ पर लौट आएं।

First Published on June 20, 2018 3:37 am