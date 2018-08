आज का मिथुन राशिफल, 20 अगस्त 2018: विदेश से मिलेगी अच्छी खबर, कारोबार से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: नौकरी में तरक्‍की के अवसर मिल सकते हैं। आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। आज मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ भोजन का आनंद उठा सकते हैं। सुंदर वस्त्र धारण करेंगे। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए आज का दिन लाभदायी है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: विदेश से अच्छी खबर मिलने के योग हैं। नौकरी में सहयोगियों का साथ मिलेगा। आर्थिक फैसले सफल होंगे। कोई जोखिम भरा काम शुरु कर सकते हैं। पूरी ताकत और मन से काम करेंगे। हरी सब्जी का प्रयोग ना करें। लव राशिफल: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आज आपका मूड अच्छा रहेगा। आप आज बहुत ही आकर्षक नजर आएंगे। आपकी शादी तय हो सकती है। आज पार्टनर के साथ कई बातें होंगी जिसमें दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे।

वित्त राशिफल: कारोबार को लाभ मिल सकता है। निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। कारोबार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। इससे आपको फायदा मिल सकता है। इस यात्रा के दौरान आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिससे आपके कारोबार में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: खुद को बोर होने से बचाने के लिए आप बाहर घूमने जा सकते हैं। साथ ही व्यायाम के लिए जाना होगा। आज आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। इसकी वजह से आपको थकावट रहेगी। ज्यादा मेहनत करने से आपके अन्दर ऊर्जा का संचार होगा और आपके अन्दर किसी काम को करने की उत्तेजना बढ़ेगी।

First Published on August 20, 2018 4:49 am