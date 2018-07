आज का मिथुन राशिफल, 19 जुलाई 2018: प्रेमी से मिलेगा सुख, वाद-विवाद से रहें दूर

दैनिक राशिफल: घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। वाद-विवाद में भाग लेने से बचें। आज यात्रा प्रवास पर नहीं जाएं। संतानों के सम्बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 70 % होगा।

टैरो राशिफल: परिवार का सहयोग मिलेगा। सोच-समझकर बोलें। प्रतिस्पर्धा का सामना कर पड़ सकता है। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता का अभाव रहेगा। नहाने के पानी में अनार का रस मिलाकर नहाएं।

लव राशिफल: प्रेमी से शारीरिक सुख मिल सकता है। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। आज इस राशि के जातक रोमांटिक मूड में रहेंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। वाणी पर संयम रखें। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें।

First Published on July 19, 2018 5:11 am