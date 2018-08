आज का मिथुन राशिफल, 19 अगस्त 2018: अटके काम होंगे पूरे, क्रोध पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: आपके अधूरे कार्य संपन्न होंगे इससे आप को यश और कीर्ति मिलेगी। आर्थिक लाभ भी मिलेगा। खर्च की मात्रा बढ सकती है, परंतु खर्च निरर्थक नहीं जाएगा। आज के दिन आपको जीवन से जुड़ा कोई नया नजरिया मिल सकता है। आज आप व्यावहारिक और तर्कसंगत बातों की ओर ध्यान देंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 58 % होगा। टैरो राशिफल: घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वभाव में क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। मिथुन राशि वालों का लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। यह समय इसके लिए काफी अनुकूल है। इसलिए अपने प्रयास को निरंतर जारी रखें। लव राशिफल: आज प्रेमी के साथ मनमुटाव हो सकता है। प्रेमी के साथ आप बहस करने से बचें। आने वाले दिनों में आप प्रेमी से मिल कर बात सकते हैं। इसलिए अपनी ओर से तैयारी पूरी रखें। इससे आपके रिश्तों में फिर से मधुरता आ सकती है। आज जो लोग किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है।

वित्त राशिफल: विदेश में निवेश संबंधी आपका कोई भी कामकाज बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। जो काम अभी शुरू होने वाले हैं। आज आपको लगेगा कि आपकी संस्था आपको काम के सिलसिले में विदेश भेजना चाह रही है हालांकि आप थोड़े हिचक रहे हैं, पर बेहिचक विदेश जाने की तैयारी करें। वसब आपकी मेहनत का सही फल देंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपनी पुरानी समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इस सलाह से आपको राहत मिलेगी वह आपकी परेशानी को दूर करने के लिए लाभकारी होगी। आज बाहर घूमने से तनाव हो सकता है। इसलिए आराम करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 19, 2018 4:08 am