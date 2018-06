आज का मिथुन राशिफल, 18 जून 2018: दोस्तों से मिलेगा लाभ, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: दोस्तों से लाभ हो सकता है। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। परिवार में सुख-शांति रहेगी। आकस्मिक धनलाभ होने की भी संभावना है। पिता और बड़ों के आशीर्वाद से लाभ होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: अनजान से सलाह ना लें। व्यवहार सकारात्मक रखें। गलतफहमियां दूर होंगी। शेयर बाजार में निवेश करने से फायदा मिलेगा। बाहर घूमने जाएंगे। गुड न्यूज मिलेगी। परिवार के लिए समय निकालें। नहाने के पानी में एक चम्मच दूध मिलाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के साथ तालमेल बना रहेगा। पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिलेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज के दिन किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे है तो आज के दिन आपके लिए अनुकूल होगा।

वित्त राशिफल: आज आप कारोबार के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। विदेश में निवेश संबंधी आपका कोई भी कामकाज बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। आज जो काम शुरू करने की सोच रहे हैं वह सफल हो सकता है। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत में सुधार आएगा। आप दवाईयां टाइम से लेते रहें। जो लोग बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं वह धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। जिन लोगों के घुटनों में दर्द है वह जल्द ठीक हो सकते हैं।

First Published on June 18, 2018 4:22 am