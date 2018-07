आज का मिथुन राशिफल, 18 जुलाई 2018: मान-सम्मान में होगी वृद्धि, मूड रहेगा रोमांटिक

दैनिक राशिफल: ऑफिस में साथियों के साथ सम्बंध अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सांसारिक जीवन आनंदमय रहेगा। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। पदोन्नति के योग हैं। आज आपको प्रेमी से उपहार मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। दूसरों की मदद करने के मौके मिल सकते हैं। काम काज के अलावा आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मन लगेगा । दूसरों पर निर्भर ना रहें। 125 ग्राम गुड़ किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। इसलिए वाणी पर संयम रखें। प्रेमी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। पार्टनर को अपनी इच्छाओं और भावनाओं में बांधने की कोशिश न करें।

वित्त राशिफल: यदि आपने बैंक में लोन के लिए आवेदन कर रखा है तो आज उधर से अच्छी खबर मिल सकती है। इसमें देर लगी पर आपको सब्र का मीठा फल मिला। इन पैसों का इस्तेमाल आप सोच-समझकर करें। आज आप इन पैसों को फिजूलखर्ची में ना बहाएं। वरना आगे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज उतना ही ठीक जितना आप आसानी से चुका सकें।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनके लिए आज का दिन तनावपूर्ण रहने वाला है। आज काम में दबाव अधिक होने से आप परेशान रहेंगे। इसलिए समय निकालकर बीच में थोड़ी देर आराम करें। मन को शांत रखने के लिए योग करें ताकि आपकी ब्लडप्रेशर की समस्या कम हो जाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 18, 2018 5:07 am