आज का मिथुन राशिफल, 17 जून 2018: जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग, प्रेम-संबंध होंगे मधुर

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आज के दिन आप मनोरंजन तथा घूमने- फिरने में समय व्यतीत करेंगे। मानसिक तनाव हो सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्‍थितियां हो सकती हैं। सामाजिक जीवन में आज आपको कम सफलता मिलेगी। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: काम में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम-संबंध बेहतर होंगे। पॉजिटिव विचार से आपका दिन अच्छा बीतेगा। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक लाभ मिलेगा। ऑफिस में गुलाबी रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सोचें। पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। आज सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है।

वित्त राशिफल: आज आप किसी जरूरतमंद की मदद कर पाएंगे। आप ये जो भलाई का काम कर रहे हैं इससे आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। दान से आपको टैक्स की छूट तो मिली ही है साथ ही दूसरों की मदद की दुआ भी मिली। आज आपको एहसास होगा कि दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो दूसरे भी आपके लिए अच्छा करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पुरानी चोट से दर्द महसूस हो सकता है। आप कोई भारी समान ना उठाएं वरना आपको पुरानी चोट का दर्द और अधिक झेलना पड़ सकता है। आज माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इससे आपको खुशी महसूस होगी।

First Published on June 17, 2018 4:43 am