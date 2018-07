आज का मिथुन राशिफल, 17 जुलाई 2018: दांपत्यजीवन में रहेगा संतोष, कानूनी मामलों में मिलेगी राहत

दैनिक राशिफल: दांपत्य जीवन में सुख- संतोष का अनुभव करेंगे। आर्थिक लाभ और आयोजनों के लिए आज का दिन अनुकूल दिन है। आज के दिन ताजगीपूर्ण रहेगा। उत्तम भोजन का आनंद उठा सकेंगे। खर्च अधिक होगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 69 % होगा। टैरो राशिफल: दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। अधूरे काम पूरे होंगे। कानूनी मामलों से छुटकारा मिलेगा। आज आपको संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। घूमने का प्लान बन सकता है। हरे मीठे पान द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें। लव राशिफल: आज सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है। पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सोचें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपका कारोबार अच्छा चलेगा। जो लोग शादी संबंधित बिजनेस से जुड़े हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। आज आपके कारोबार में तरक्की होगी। आपको खूब काम मिलेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप व्यस्त रहेंगे। आप थकान में भी काम करेंगे क्योंकि आप इस वक्त अपनी जमा-पूंजी बढ़ा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको ऐसे तरीकों की खोज करनी पड़ेगी जिससे आप करसत करते समय खुद बोर ना लगे। जिम में भी आपको महसूस होगा कि रोज आपकी मेहनत करने की ताकत कम हो रही है। क्यों न आप अपने दोस्तों के साथ व्यायाम करें, इससे आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर रख सकते हैं। अपने खान-पान का ख्याल रखें।

First Published on July 17, 2018 5:52 am