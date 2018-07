आज का मिथुन राशिफल, 16 जुलाई 2018 : शेयर बाजार से मिलेगा फायदा, अनजान की सलाह से रहें दूर

दैनिक राशिफल: पति-पत्नी के बीच मनमुटाव रहेगा। प्रेम संबंध में बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किसी के साथ विवाद हो सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें। वाहन सावधानी से चलाएं और खानपान पर भी ध्यान दें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: गलतफहमियां दूर होंगी। शेयर बाजार में निवेश करने से फायदा मिलेगा। गुड न्यूज मिलेगी। परिवार के लिए समय निकालें। बाहर घूमने जाएंगे। अनजान से सलाह ना लें। व्यवहार सकारात्मक रखें। नहाने के पानी में एक चम्मच दूध मिलाएं। लव राशिफल: पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिलेगा। पति-पत्नी के साथ तालमेल बना रहेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज के दिन किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे है तो आज के दिन आपके लिए अनुकूल होगा।

वित्त राशिफल: जो लोग आज संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं, तब इस काम को कुछ समय के लिये स्थगित किया जाना चाहिये क्योंकि आपके ग्रह आपके पक्ष में नहीं हैं। वरना आपको निकट भविष्य में नुकसान होने की आशंका है। जो लोग गृह प्रवेश की सोच रहे हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है, इसके लिए अभी थोड़ा रुकें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रहेगी। आज आपको महसूस होगा कि आप व्यायाम करने में खुद को सक्षम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छी सेहत के लिए आपको अब व्यायाम शुरू करने की आवश्यकता है। जिससे आपकी सेहत ठीक रहेगी।

First Published on July 16, 2018 4:02 am