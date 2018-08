आज का मिथुन राशिफल, 16 अगस्त 2018: संतान पक्ष का रखें ख्याल, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक: आज कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संतान के सम्बंध में समस्या आएगी। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आज का दिन अच्छा बीतेगा। पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: प्रेम संबंध बेहतर होंगे लेकिन सावधान रहें कई बने हुए काम बिगड़ने की संभावना है। कानूनी मामले खत्म होंगे। आज आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है। जल में दूर्वा डालकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है। आज के दिन शुरू हुआ रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकता है। सावधानी बरतें, आपकी बात को गलत रुप में लेने की संभावना है।

वित्त राशिफल: आप काफी प्रयोगवादी है लेकिन इस संतुलन को बनाए रखें। आकस्मिक धन लाभ मिलने के योग हैं। आज आपका धन आभूषण खरीदने में खर्च होग। लेकिन आप आभूषण खरीदते समय अपनी जेब का ख्याल रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: किसी कार्य में जल्दबाजी ना करें। सेहत का ख्याल रखें। आज आप खुद के लिए कुछ समय निकालें। काम में अधिक व्यस्त होने के कारण आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। इसलिए सेहत के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। जिससे आप बीमारी से बच सकते हैं।

First Published on August 16, 2018 7:20 am