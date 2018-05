आज का मिथुन राशिफल, 15 मई 2018: गुस्से पर रखें काबू, महिला मित्रों का मिलेगा सहयोग

दैनिक : नए काम में सफलता मिल सकती है। आध्यात्मिकता और ईश्वर की प्रार्थना से राहत मिलेगी। आर्थिक लाभ मिलेगा। खर्च अधिक होगा। क्रोध पर काबू रखें इससे काम बिगड़ सकता है। निषेधात्मक विचारों से दूर रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: करियर के बेहतर मिलेंगे। किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। चिंतन में समय निकलेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। अनार का रस जल में मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज के दिन आपको पार्टनर से उपहार मिल सकता है। पति-पत्नी बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आप पार्टनर के साथ अपने संबंध के बारे सोचकर परेशान हो सकते हैं। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आने वाले समय में आपको लाभ मिल सकता है। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। किसी को धन देते से समय विचार जरूर करें। आपकी अप्रत्याशित उन्नति को देखकर सभी हैरान होंगे। इससे आपका मन खुश रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको खाने में शुद्धता देखनी होगी और अपनी खुराक बेहतर बनाने के बारे में सोचना होगा। आपको चिप्स छोड़कर फल और सोडा छोड़कर जूस पर निर्भर होना होगा। इससे आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान समझेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 15, 2018 4:21 am